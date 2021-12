U Srpsku stiže promjena vremena, najavljeni snijeg i poplave

BANJALUKA - Republiku Srpsku naredna dva dana očekuju obilnije padavine, a od petka, 3. decembra, snijeg u većini krajeva, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Južne krajeve sutra i u petak, 3. decembra, očekuju obilnije padavine, a u višim predjelima i na planinama doći će do formiranja novog snježnog pokrivača, značajnije u Sarajevsko-romanijskoj regiji.

U većini krajeva sutra se očekuju umjerene padavine, od 10 do 20 litara po metru kvadratnom.

Za regiju Banjaluke prognozirano je 20 do 30 litara padavina po kvadratnom metru, u Krajini 30 do 40, u Hercegovini i dijelu Sarajevsko-romanijske regije 40 do 60 litara, a moguće je da uz pljusak lokalno bude i do 80 litara po metru kvadratnom.

U nižim predjelima Krajine i centralnim krajevima očekuje se od pet do 15 centimetara snijega, na istoku do 20, na planinama i u Sarajevsko-romanijskoj regiji od 20 do 40, lokalno i do 50 centimetara novog snijega.

Kako je prognozirano, u Hercegovini će za dva dana pasti 70 do 120 litara po metru kvadratnom, na jugu Krajine do 80 litara, dok će znatno manja količina padavina biti u Semberiji.

Usljed zahlađenja će dio tih padavina u petak preći u snijeg, ali, uprkos tome, zbog činjenice da je zemlja već zasićena vodom, potencijalno postoji opasnost od bujičnih poplava, upozoravaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U FBiH najavljena kiša, na jugu obilnije padavine

U Federaciji BiH (FBiH) sutra se očekuje kiša, uz lokalno obilnije padavine na jugu i jugozapadu, te temperaturu vazduha do 14 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će biti umjereno do potpuno oblačno, a u južnim i zapadnim predjelima mjestimično sa kišom i pljuskovima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha će iznositi od tri do osam, u višim predjelima od minus tri, a dnevna od sedam do 12, na sjeveru do 14, na planinama od tri stepena Celzijusova.

Tokom noći na petak doći do pada temperature vazduha u višim predjelima, a na planinama je moguć snijeg.

Duvaće vjetar umjerene jačine, južnog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica minus pet, Gacko nula, Kalinovik dva, Nevesinje tri, Sokolac pet, Bileća, Drinić i Rudo šest, Sarajevo i Višegrad sedam, Mrakovica osam, Mrkonjić Grad devet, Ribnik 10, Novi Grad 13, Zvornik i Prijedor 14, Banjaluka, Bijeljina, Doboj i Srbac 15 stepeni Celzijusovih.