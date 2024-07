U Trebinju otvorena ljetna škola sporta

U Trebinju je, u organizaciji Ministarstva za porodicu, omladinu i sport RS i uz podršku Grada Trebinja, otvorena dvadeset prva po redu Ljetna škola sporta RS koja će se u ovom gradu odvijati u dva naredna mjeseca.

U organizaciju ove škole je, prema riječima Rada Gvozdena, predstavnika Ministarstva porodice, omladine i sporta RS, Vlada Srpske uložila blizu 150.000 maraka za boravak 545 učesnika, a školu će pohađati njih preko 1.000.

Neki sportovi, poput sjedeće odbojke, košarke, tenisa, kajaka, zbog specifičnosti će biti izmješteni u druge gradove Srpske, a u Trebinju će biti zastupljeni 19 sportova, među kojim su džudo, kik boks, stoni tenis, atletika, plivanje, streljaštvo, košarka u kolicima.

“Pored trenažnih aktivnosti, škola ima i edukativni karakter, tako da će svi sportisti imati priliku da slušaju predavanja o biometrijskim treninzima, kao i predavanja o antidopinzima, a sve ovo ne bi bilo moguće bez Grada Trebinja, te javnih ustanova “Bazeni” i “Trebinjesport” koji su nam ustupili svoje terene, za koje moram reći da imaju odlične uslove za trening, ali su i domaćini jako ljubazni, a sam grad Trenbinje je prelijep, što su sve idealni motivi koji nas preko dvije decenije dovode u ovaj grad”, rekao je Gvozden.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, sa druge strane, kaže da Trebinje ima druge motive da ugosti mlade sportiste, a oni se na prvom mjestu odnose na njihov ugođaj u ovom gradu.

“Godinama smo domaćini ovim mladim sportistima i, osim želje da se pokažemo dobrim domaćinima id a damo doprinos da iz njih izrastu uspješni i uzorni ljudi i sportisti, nas u gradskoj za organizaciju ove škole najviše motivišu njihovi osmijesi, jer kad vidimo njihova draga i nasmijana lica, iako su putovali cio dan, onda smo i mi sretni i drago nam je da ih možemo ugostiti”, kazao je Ćurić.

Podsjetivši da Trebinje ovih dana očekuje da li će zvanično biti proglašeno Evropskim gradom sporta 2025. godine, gradonačelnik Ćurić je kazao da se to može vrlo lako desiti u toku trajanja zadnje smjene Ljetne škole sporta, jer za to ima dobre šanse.

“Ukoliko se to desi, ovo zvanje će nam otvoriti vrata da i zvanično budemo poželjna destinacija za pripreme svim evropskim sportistima i održavanje brojnih sportskih takmičenja, a to nije mala stvar za naš sveukupni sportski imidž”, kazao je on.

Da Trebinje zaista ima dobru sportsku infrastrukturu potvrdio je i veliki broj mladih sportista u prvoj smjeni Ljetne škole sporta, među kojim neki dolaze već godinama, ali je to potvrdila i zvanična evropska komisija koja je nakon kandidature obišla sve sportsake objekte u gradu i ocijenila ih izvanrednim…

V.D.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.