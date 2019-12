U Tuzlanskom kantonu oko 15 djece godišnje oboli od raka

TUZLA - Odjeljenje za hematologiju i onkologiju Klinike za dječije bolesti UKC Tuzla danas je obilježilo treću godišnjicu postojanja, a Tuzlanski kanton prednjači u BiH po broju novootkrivenih slučajeva malignih oboljenja na godišnjem nivou.

U TK se godišnje otkrije oko 15 novih slučajeva malignih oboljenja kod djece uzrasta od dojenčadi do 15 godina.

"Ta djeca se nekad liječe i do dvije godine, a prate se pet do 10 godina nakon izlječenja s obzirom na to o kakvom oboljenju i liječenju se radi", pojasnila je Amila Latifagić, šefica Odjeljenja hematologije i onkologije Klinike za dječije bolesti UKC-a Tuzla.

Ona dodaje da najmlađi pacijent ovog odjeljenja ima sedam mjeseci.

Naglasila je da su najveći uzročnici oboljenja genetske prirode, virusne infekcije, nečist zrak, itd. Oboljenja roditelji uglavnom otkriju sasvim slučajno.

Liječenje je dugotrajno i skupo, a država pokriva troškove te su svi lijekovi za oboljelu djecu dostupni u ovom kantonu, kazali su iz Ministarstva zdravstva ovog kantona.

Velika prednost je što se u Tuzli već tri godine obavlja dijagnoza, terapija i liječenje, a to je olakšanje za roditelje.

"Time se ostvaruju brojne uštede u budžetu TK, a posebno je značajno za roditelje koji su bliže svojim kućama, ostatku porodice, smanjeni su usputni životni troškovi. Fond pokriva proces liječenja, ali imate usputne troškove", kazala je Amra Saračević, predsjednica UG "Pipol", koje okuplja porodice oboljele djece.

Ovo udruženje je uz pomoć lokalne zajednice, brojnih privrednika i UKC-a iniciralo obnovu odjeljenja.

Među roditeljima smo zatekli i majku iz Sapne Adisu Hasanović, koja sa petogodišnjim sinom dva mjeseca boravi u bolnici.

"Bio je zdrav dječak dok nismo otkrili da mu je iskočio limfni čvor. Krenuli smo na pretrage i otkrivena mu je akutna leukemija. Završili smo ovdje u bolnici, tu imamo liječenje", ispričala nam je ova majka te dodala da njenom sinu, ali i njoj teško pada što borave u zatvorenom prostoru.

Odjeljenje po kapacitetu nije veliko, ali po značaju jeste za cijelu regiju, kažu iz UKC-a. Na godišnjem nivou tu boravi oko 20 pacijenata.

Vahid Jusufović, v.d. direktora UKC Tuzla, podsjetio je da u martu naredne godine u krugu bolnice počinje izgradnja roditeljske kuće.

Osim osoblja koje pomaže roditeljima i djeci da se osjećaju kao kod kuće, tu je i slikarica Zehrina Karić, čija umjetnička djela krase zidove ove dječije bolnice.