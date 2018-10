U borbi da postanu majke podržati i žene iznad 42 godine

BANJALUKA - Budući da je u pripremi zakon koji reguliše oblast vantjelesne oplodnje, koja je sada u RS obuhvaćena pravilnikom, biće pokrenuta inicijativa da se ukine starosni cenzus te da se ženama koje imaju iznad 40 godina omoguće ista prava kao i onim mlađim.

Fond zdravstvenog osiguranja RS ženama do 40 godina u potpunosti finansira ovaj postupak, od 40 do 42 godine finansira 50 odsto troškova, dok onima koje se iznad 42 godine vantjelesnom oplodnjom ostvare kao majke Fond refundira troškove ako rode. Negodovanje kod žena je nastalo jer ako imaju 42 godine i više, a vantjelesna oplodnja ne uspije, sve plaćaju same.

Vanja Lakić, banjalučki advokat, smatra to diskriminatorskim i, kako je potvrdila za "Nezavisne", već u toku ove sedmice će proslijediti Ustavnom sudu RS inicijativu da se svim ženama daju ista prava bez obzira na godine, a nju su podržale brojne žene koje se bore sa sterilitetom jer koliko god godina da imaju, sve ih, kako kažu, veže isti cilj - da se ostvare u ulozi majke.

"Sadašnji pravilnik je neustavan jer ima član koji kaže da žene preko 42 godine mogu dobiti besplatnu vantjelesnu oplodnju pod uslovom da dokažu da su rodile živo dijete i to je diskriminacija žena, a Ustav ne dozvoljava nikakav vid diskriminacije. Moja inicijativa će se odnositi na te članove koji diskriminišu žene, jer sve žene moraju po Ustavu imati pravo na besplatnu vantjelesnu oplodnju", kaže Lakićeva za "Nezavisne".

Ističe da žene koje žele da rađaju u bilo kojoj godini, ako im priroda to dozvoljava, imaju pravo na to i niko, pa ni zakon, ne smije da ih tretira prema godinama.

"Jako me to razljutilo. To nije ni zakonom regulisano, već pravilnikom. Ako žene imaju pravo na besplatne pokušaje vantjelesne oplodnje, onda to moraju biti sve žene, jer naša je stvar kad želimo da rađamo", kaže Lakićeva.

Ističe da joj je kao advokatu dolazilo mnogo klijentkinja preko 40 godina s odbijenicama u vezi sa postupkom vantjelesne oplodnje.

"Apsurd je što žene moraju dokazati da su rodile živo dijete jer šta ako rode mrtvo, kako im to samo teško pada... Evo, već sam se razljutila na to", kaže Lakićeva.

Snežana Misita, predsjednica Udruženja porodica sa problemom steriliteta "Bebe", takođe je protiv starosnog cenzusa za žene kada su u pitanju besplatni pokušaji vantjelesne oplodnje.

Prema njenim riječima, neke lokalne zajednice poput Trebinja prilikom izdvajanja za besplatan pokušaj vantjelesne oplodnje ukinule su starosni cenzus.

"Ženama 40-42 godine FZO snosi troškove pola novca, a ako uspije - Fond joj refundira trošak. Ostale, preko 42, nemaju nikakvo pravo, s tim da ako uspiju roditi refundira im se iznos od 5.500, iako ih vantjelesna oplodnja sigurno izađe i više", kaže Misita.

Ističe da je potrebno podržati sve žene dok se ne uspiju ostvariti kao majke.

"To je svakako diskriminacija jer žena i sa 48 ako je voljna da radi vantjelesnu oplodnju - zašto je mi ne bismo podržali? Ako ćemo realno, treba brže da reagujemo. Njima je možda i potrebnija ta brzina jer nemaju puno vremena da ostvare trudnoću", kaže Misita, dodajući da su članice ovog udruženja i žene koje su se ostvarile kao majke i sa preko 45 godina.

Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS rekli su nam da se upravo radi na izradi posebnog zakona koji će tretirati postupak vantjelesne oplodnje.

"Nakon izrade nacrta ovog zakona razmatraće se inicijative i prijedlozi koji budu dolazili od građana i stručne javnosti. Trenutno, ova oblast regulisana je Pravilnikom o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu sa svim izmjenama, uključujući i posljednju koja se tiče proširenja obima prava - uvođenje trećeg pokušaja vantjelesne oplodnje", navode iz Ministarstva.

Iz FZO RS tvrde da ne postoji starosna diskriminacija kada je u pitanju vantjelesna oplodnja, jer Fond refundira novac ženama koje nakon 42 godine postanu majke zahvaljujući ovom postupku.

Podsjećaju da Fond odskora finansira tri pokušaja vantjelesne oplodnje, a od prošle godine finansira i čuvanje embriona na period od dvije godine.

Do sada je ovim postupkom u RS rođeno 1.111 beba, a samo u ovoj godini FZO RS je odobrio 416 zahtjeva za vantjelesnu oplodnju.