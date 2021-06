U srijedu i do 39 stepeni

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) sutra će biti veoma toplo, uz malu dnevnu oblačnost.

Duvaće slab do umjeren vjetar, jugozapadni, saopšteno je iz Republičkog hidrometorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od 17 do 23, a najviša dnevna od 30 do 36, na jugu i sjeveru do 39 stepeni Celzijusovih, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 14 časova: Bjelašnica 19, Čemerno 24, Han Pijesak 27, Kalinovik i Mrakovica 28, Gacko i Sokolac 29, Nevesinje 30, Srebrenica 31, Drinić i Zvornik 32, Sarajevo, Bileća, Mrkonjić Grad, Rudo, Trebinje i Foča 33, Bijeljina, Doboj, Novi Grad i Prijedor 34, Banjaluka i Višegrad 35, te Mostar 37 stepeni Celzijusovih.