U četvrtak oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom

BANJALUKA/SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH u četvrtak se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz dnevnu temperaturu vazduha do 29 stepeni Celzijusovih.

Јutro će biti promjenljivo oblačno i suvo uz sunčane periode, prije podne će u centralnom pojasu, od sjeverozapada do jugoistoka, doći do razvoja oblačnosti koje lokalno donosi kišu i pljuskove.

Na sjeveru i jugu biće pretežno sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom će se postepeno širiti i jačati ka sjeveru i sjeveroistoku, obilnije padavine očekuju se na istoku i ponegdje na sjeveru, gdje će biti uslova i za lokalne nepogode, dok će na jugu biti pretežno suvo uz više sunčanih perioda i promjenljivu oblačnost.

Јutarnja temperatura vazduha biće od 11 do 17, na jugu do 19, u višim predjelima od sedam stepeni, a dnevna od 23 do 29, u višim predjelima od 17 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab vjetar, jugozapadnog smjera u Hercegovini, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 12, Han Pijesak i Sokolac 18, Gacko, Kalinovik i Bugojno 21, Livno 22, Mrkonjić Grad 23, Bihać, Neum, Sanski Most i Tuzla 24, Bileća, Srbac, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Zvornik, Gradačac i Široki Brijeg 25, Rudo, Drvar i Sarajevo 26, Foča 27, Višegrad i Zenica 28, te Mostar 29 stepeni Celzijusovih.