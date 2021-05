BANJALUKA - U Republici Srpskoj i FBiH sutra će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, sa temperaturom nižom nego danas.

Јutarnja temperatura vazduha od pet do 10, na jugu do 14, a najviša dnevna od 14 do 20 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće umjeren vjetar, jugozapadnog smjera.

Prema izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je bilo pretežno oblačno vrijeme.