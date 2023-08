U gradiću gdje popusti nikad ne prestaju vrućine dodatno oborile cijene

Ljeto je u punom jeku i bilo da ste već otišli na odmor ili se tek pripremate da ukradete koji dan za sebe, avgust je idealno vrijeme da ugrabite najbolje trendi komade po sjajnim cijenama.

Svi smo u potrazi za jednostavnim komadima, koji su ugodni na koži, a da pri tome ne moramo previše razmišljati o kombinacijama, a sve to, i to s potpisom najpoznatijih svjetskih brendova, na sniženju od 70 odsto se može naći u omiljenoj premium lokaciji Designer Outlet Croatia.

Ovaj najveći outlet kompleks u Hrvatskoj smješten je na samo 20 minuta od Zagreba, odmah uz trgovački centar Ikea, a udaljen je od graničnog prelaza Gradiška svega 120 kilometara.

U centru najpoželjnijih modnih trendova i ovog se ljeta istaknuo neodoljivi spoj laganih materijala, prozračnih silueta, raskošne palete boja i efektnih modnih dodataka. U shopping gradiću u kojem popusti nikad ne prestaju, dok temperature rastu, cijene padaju i do vrtoglavih 70 odsto. A uz više od 100 modnih i lifestyle brendova nalaze se i Patrizia Pepe, Hugo Boss, Lacoste, Ted Baker, Guess i Replay, ali i omiljeni sportski brendovi poput Pume, Adidasa i Under Armoura. Opremite se za lude ljetne večeri te uživanje u suncu i morskim radostima sve do 15. avgusta.

Brzi outfit za svaku priliku

Bilo da je riječ o dnevnim ili večernjim outfitima, za ljeto su savršeni odjevni predmeti u kojima možete biti brzo dotjerani. Upravo za takve kombinacije najbolje i najlakše je izabrati haljinu ili kombinezon, koji je totalni hit ove sezone. Upravo oni su savršen odabir kako biste bez puno truda bili spremni za svaku priliku, a istovremeno se osjećali dobro. Kombinezoni u novoj sezoni dolaze u različitim krojevima i modelima.

Kombinezon Ted Baker, Narandžasta torbica Ted Baker

Modni dodaci čine look potpunim

Lanene ili pamučne, mini ili maxi, haljine su uvijek prvi izbor za ljeto. Tako s jednim odjevnim predmetom, uz par modnih dodataka, imamo savršenu kombinaciju. Trendseterice posljednjih sezona biraju nešto jednostavnije haljine koje je uvijek lako nadograditi dobrim modnim dodacima. Zaštita od sunca potrebna je kako na plaži, tako i u gradskoj šetnji. Jedina razlika je samo u količini odjeće koju imamo na sebi, no UV zrake su jednako intenzivne. Stoga pripazite – ljeto je najljepše doba godine, ali i varljivo upravo zbog jačine sunca. Zaštitite svoju kožu na vrijeme uz odgovarajući faktor, odjeću i neke trendi šešire! Jer zdrava koža je uvijek u modi, a sjajnu kozmetiku možete da nađete u "Douglas" radnji koja je smještena na samom ulazu u "Designer Outlet Croatia", te nudi nudi veliku ponudu proizvoda svjetskih brendova po sniženim cijenama.

Haljina Benetton, Sandale Aldo, Šešir Patrizia Pepe, Naušnice Aldo, Ceker Desigual, Sunčane naočale Chimi, Optika Optotim

Mislite na detalje

Bez obzira na to kakav vaš stil bio, zanimljiva torbica i nekoliko modnih dodataka gotovo uvijek će se uklopiti u vaše odjevne kombinacije te od vas napraviti ikonu stila. U potrazi za savršenim poklonom, “Designer Outlet Croatia” poklon kartica odabir je s kojim ne možete pogriješiti. Potražite svoju u Info centru u vrijednosti od 20, 30, 50, 70 ili 100 evra i darujte svojim voljenima idealan dar!

Haljina Replay, Torbica Replay, Novčanik Karl Lagerfeld, Boca Ted Baker, Set blok Ted Baker, Kozmetička torbica Ted Baker

Ležerno i sa stilom

Široke hlače su komad koji spaja eleganciju i ležernost omiljenih udobnih komada, a osvajaju u nekoliko različitih modela. Svaki od njih u garderobu unosi zanimljivu siluetu koja će istovremeno osvježiti vaš ormar, stvoriti neke nove kombinacije i lako se slagati sa svim vašim omiljenih proljetnim i ljetnim klasicima i basic komadima.

Majica Dsquared2, XYZ, Hlače Patrizia Pepe, Sunčane naočale Chimi, Optika Optotim, Sandale Aldo, Šešir Patrizia Pepe

Moć transformacije

Kombinacije omiljenih modnih ikona se temelje upravo na trikovima koje čine lagani materijali, predimenzionirani i lepršavi odjevni predmeti i komadi različitih volumena, a jedan od njih je svakako suknja. Osim što će se istaknuti kao izbor koji unosi jednostavnost u kreiranje svakodnevnih kombinacija, svestrani favoriti oni su odjevni komadi koji posjeduju moć transformacije zbog koje će se lako prilagoditi svakom stilu i svakoj prilici. Jedan od komada koji zaslužuje svoje mjesto u svakom proljetnom ormaru bez sumnje je suknja, a lako ju je kombinovati uz sandalice i trendi torbicu.

Sunčane naočale D&G, Optika Optotim, Sandale Aldo, Suknja Benetton

Dodaci za sportske i outdoor aktivnosti

Samo jedna šetnja po šarenim ulicama Designer Outlet Croatia gradića je dovoljna da otkrijete vodeće svjetske brendove posvećene kreiranju odjevnih komada i dodataka za sve sportske i outdoor aktivnosti. Lacoste, Adidas, Under Armour, Puma samo su neki od odličnih sportskih i outdoor brendova koje možete pronaći na jednom mjestu po vrtoglavo niskim cijenama.

Jakna (roze) Lacoste, Top Lacoste, Tajice Lacoste, Torbica (crvena) Lacoste

Ukoliko vam je potrebno više fashion inspiracije i ukoliko želite ostati u toku sa najnovijim informacijama sve možete da pronađete na OVOM LINKU.