U karantine na Kozari smještaj i za osobe upućene sa graničnih prelaza

PRIJEDOR - Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković izjavio je danas da će karantini na Kozari služiti i za smještaj lica koja prođu zdravstvene procedure u karantinima na graničnim prelazima i koja po odluci Republičkog štaba budu upućena u karantine u svojim lokalnim zajednicama.

Đaković je pojasnio da su karantini prvobitno bili predviđeni za one koji krše odluke o izolaciji, ali da je funkcija karantina u jedinicama lokalne samouprave sada proširena odlukama Republičkog štaba koje grad Prijedor u cijelosti poštuje.

Prema njegovim riječima, u planinarskom domu na Mrakovici smješteno je jedno lice koje je kršilo odluku o izolaciji i taj karantin raspolaže sa oko 30 kreveta i juče je bio dostupniji za transport, te je zato on izabran za prvu lokaciju, dok je naredni karantin, planinarski dom Kotlovača, bio slabije pristupačan zbog snijega visine oko 40 centimetara.

"Najprije popunjavamo Mrakovicu, pa potom ćemo Kotlovaču, jer se očekuje dalji priliv sa granica", rekao je Đaković novinarima u Prijedoru nakon sjednice Štaba za vanredne situacije.

On je dodao da je pravilnik o radu karantina propisao Republički štab, a da je Gradski štab danas oformio tim za upravljanje karantinima kojeg čine predstavnici Doma zdravlja, Policijske uprave i Civilne zaštite, napominjući da će karantine nadzirati policija i zdravstveni radnici.

"Procjena je da je narednih deset do 15 dana najkritičniji period i ja molim građane, uključujući one kojima je istekla mjera zdravstvenog nadzora, da i dalje ostanu disciplinovani jer su samo disciplina, uz sve dosadašnje mjere, doveli do toga da nemamo novozaraženih", poručio je Đaković.

On je ocijenio da je situacija pod kontrolom jer građani sve više poštuju mjere, da se za sva pitanja koja imaju lica starija od 65 godina očekuju odgovori sa republičkog nivoa i da je apel svima da se maksimalno odgovorno ponašaju i narednih 15 dana najveće očekivane neizvjesnosti.

Za 14.00 časova Đaković je najavio sastanak sa privrednicima radi eventualnog angažmana u hitnim nabavkama koje prevazilaze kapacitete gradskih i republičkih okvira.

"Najhitnija je potreba bolnice i soba za izolaciju bolesnih jer za tendere nemamo vremena, a moramo biti spremni za blisku budućnost", dodao je Đaković.

U Prijedoru je i dalje samo jedno lice pozitivno, 964 je u izolaciji, a 26 izašlo iz zdravstvenog nadzora.