U kotlinama smanjena vidljivost zbog magle

BANJALUKA - Na putevima u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle, a na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina mogući su sitniji odroni kamenja i zemlje na kolovoz, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Iz AMS posebno izdvajaju pravce Banjaluka-Crna Rijeka, Karanovac-Kneževo-Turbe, Sarajevo-Foča i Rogatica-Višegrad i vozačima savjetuju poštivanje saobraćajnih propisa i opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu.

Saobraćaj se ovog jutra na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno, a kraći zastoji ili usporeno saobraćanje mogući su na dionicma gdje se izvode radovi i gdje saobraćaj reguliše privremena saobraćajna signalizacija.

Zbog većeg odrona, na magistralnom putu Sarajevo-Foča, na lokalitetu Sijeračke stijene, saobraćaj se još odvija usporeno, po privremeno urađenom proširenju pored puta i prohodno je za sva vozila.

Zbog izgradnje obilaznice oko Brčkog, saobraćaj se odvija usporeno na dionici magistralnog puta Lončari-Brčko jedan i Brčko jedan-Brčko dva.​

Na dionici magistralnog puta Klašnice-Prnjavor u mjestu Hrvaćani, na ukrštanju magistralnog puta sa auto-putem u zoni vijadukta Crkvište, zbog izgradnje auto-puta, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na privremenu zaobilaznicu u neposrednoj blizini.

Na dionici magistralnog puta Klašnice jedan-Prnjavor i na dionici regionalnog puta Gornja Vijaka jedan-Gornja Vijaka dva, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj.

Zbog sanacionih radova, saobraćaj je potpuno obustavljen za sve kategorije vozila na dionici magistralnog puta Bijeljina-Glavičice, ulicama 27. marta i Srpske vojske u Bijeljini.

Putnička vozila preusmjeravaju se na gradske ulice, a saobraćaj teretnih vozila odvija se isključivo obilaznicom.

Na dionici magistralnog puta Klašnice jedan-Prnjavor, u mjestu Drugovići, izmijenjen je režim saobraćaja radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj.

Zbog radova na deminiranju obale rijeke Save, u mjestu Prud, u Federaciji BiH, povremeno će u vremenu od 8.00 do 16.00 časova biti obustavljan saobraćaj na regionalnom putu Šamac-Prud, na mostu u Ulici kralja Aleksandra Karađorđevića, opština Šamac.

Predviđeno je da obustave saobraćaja traju 30, a propuštanje saobraćaja 15 minuta.

I na magistralnom putu Brod-Odžak, na deminerskim radilištima Klakari Donji devet i 13, od 8.00 do 18.00 časova, te u mjestu Liješće od 7.00 do 14.30 časova, zbog deminiranja terena saobraćaj će biti obustavljan na 30 minuta, dok će propuštanje saobraćaja trajati 15 minuta.

Zbog deminerskih radova u vremenu od 8.00 do 16.00 časova saobraćaj će privremeno biti obustavljan u mjestu Sjenina Rijeka-Lukavica Rijeka, opština Doboj na lokalnom putu.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice u Istočnom Novom Sarajevu, na dionici regionalnog puta Kula-granica Republike Srpske/Federacije BiH Vraca jedan, izmijenjen je režim saobraćaja na ukrštanju ulica Ive Andrića, Nikole Tesle i vojvode Radomira Putnika.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice Ilićka, na dijelu magistralnog puta, na spoju ulica Bijeljinska i Ilićka jedan izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja u gradskom području Brčkog.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka, Bratunac-Drinjača i Lopare /Mačkovac/-Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Čelića, dok se saobraćaj odvija usporeno na magistralnom putu Banjaluka-Jajce, na lokalitetu Srpskih Toplica.

U toku je izgradnja novog mosta preko rijeke Zovidolke, na regionalnom putu Nevesinje-Berkovići u mjestu Zovi Do.

Saobraćaj se odvija jednosmjerno preko privremeno izgrađenog mosta u neposrednoj blizini.

Na regionalnom putu Teslić dva-granica Republike Srpske/FBiH Podjezera, u mjestu Žeželja, zbog oštećenja nosive konstrukcije mosta preko rijeke Žeželje zabranjen je saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi pet tona.

Zbog oštećenja mosta na rijeci Jadrini na dionici lokalnog puta Doboj-Manastir Petrovo, na snazi je zabrana saobraćaja za sva vozila čija ukupna masa prelazi 3,5 tone.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila je preusmjeren na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Počela je preventivna akcija AMS Republike Srpske "Da li vozite tehnički ispravno vozilo-provjerite", koja će trajati do 15. jula širom Srpske i sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, Agencijom za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske i auto-moto društvima /AMD/.

Stručne ekipe AMS Republike Srpske besplatno preventivno kontrolišu tehničku ispravnost vozila.

S obzirom na to da počinje sezona godišnjih odmora i da dolazi do povećanja mobilnosti na putevima, Auto-moto savez sprovodi ovu aktivnost s ciljem da se vozačima pomogne da pripreme svoje vozilo za duža putovanja i bezbjednije učestvuju u saobraćaju.Vozači tehničku ispravnost vozila mogu provjeriti i danas u AMD "Krajina" u Banjaluci u Ulici knjaza Miloša broj 27 u vremenu od 9.00 do 14.00 časova.

Na putevima u Federaciji BiH saobraća se po mjestimično vlažnim kolovozima, a povećana je i opasnost od odrona. Na pojedinim dionicama ima i jutarnje magle.

Na dionici auto-puta Lepenica-Tarčin, zbog radova na potpornom zidu, saobraća se preticajnom trakom, uz ograničenje brzine do 60 kilometara na čas.

Zbog sanacije klizišta na dionici Lepenica-Sarajevo sjever, saobraćaj je kod tunela Igman preusmjeren u preticajnu traku, dok je na lokalitetu Treševine usporeno saobraćanje.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih čekanja na prelazak granice.

Tokom dana, od 9.00 do 13.00 časova, zbog radova u Crnoj Gori, ne preporučuje se korištenje graničnog prelaza Deleuša.