U mnogim mjestima sutra ledeni dan

BANJALUKA- U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti promjenljivo oblačno i hladno vrijeme, a u mnogim mjestima očekuje se ledeni dan.

Ujutro će biti vrlo hladno uz promjenjljivu oblačnost i uglavnom suvo, a slabo provijavanje snijega očekuje se na krajnjem zapadu i u planinama na istoku, saopštio je Hidrometeorološki zavod Republike Srpske.

Tokom dana očekuje se suvo vrijeme sa sunčanim intervalima, a prema večeri naoblačenje na sjeverozapadu i zapadu.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura od minus osam do minus tri, na planinama minus 13, na jugu do jedan stepen, a najviša dnevna od minus pet do nula, na planinama minus devet, na jugu oko tri stepena Celzijusova.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas preovladava oblačno vrijeme, a slab snijeg pada mjestimično u centralnom planinskom pojasu. U centralnim predjelima i prema Semberiji ima mjestimične kiše, a na jugu ima sunčanih intervala.

U utorak, 8. januara, jutro umjereno oblačno, suvo i veoma hladno, uz umjeren do jak mraz i s maglom oko rijeka i u kotlinama. Tokom dana biće sunčanih intervala, a poslije podne i uveče moguće je povećanje oblačnosti uz uslove za padavine.

Jutarnja temperatura od minus 10 do minus pet, na planinama oko minus 16, na jugu do minus jedan, a najviša dnevna od minus dva do dva, na sjeverozapadu i jugu do četiri, u višim predjelima do minus pet.

U srijedu, 9. januara, u toku noći biće oblačno sa padavinama prije podne. Tokom dana pretežno suvo na sjeveru, a popodne i prema večeri i u većini drugih predjela. Uveče i u noći novo naoblačenje na sjeveru. Jutarnja temperatura od minus četiri do jedan, na planinama oko minus sedam, a najviša dnevna od nula do pet, u višim predjelima do minus tri.

U četvrtak, 10. januara tokom noći biće oblačno sa padavinama, a na jugu suvo. U nižim predjelima moguće je novo formiranje sniježnog pokrivača, a u brdovitim i planinaskim predjelima povećanje njegovog nivoa. Jutarnja temperatura od minus sedam do minus dva, na planinama oko minus 10, a najviša dnevna od minus četiri do jedan, u višim predjelima od minus šest stepeni Celzijusovih.