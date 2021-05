U naredna tri dana u BiH stiže više od 100.000 doza vakcina

SARAJEVO - U BiH bi u naredna tri dana trebalo da stigne više od 100.000 doza vakcina protiv virusa korona, objavljeno je na Twitter nalogu Ministarstva civilnih poslova BiH.

Iz Ministarstva civilnih poslova je najavljeno da bi u BiH sutra trebalo da stigne 43.790 doza "fajzerove" vakcine, od čega 32.760 doza iz "Kovaks" mehanizma i 10.530 doza iz "mehanizma EU za zdravlje" /EU4Health /.

Sutra će u BiH stići i 500 doza "Astra Zeneka" vakcina za zaposlene u UN, koje će uvesti Ministarstvo civilnih poslova.

Iz mehanizma "Kovaks" u utorak se očekuje isporuka 35.100 doza, a u srijedu 32.760 doza vakcina.

Kako je navedeno na Twitteru Ministarstva civilnih poslova, do kraja maja se očekuje i isporuka 81.600 doza "Astra Zeneke" putem "Kovaks" programa.

COVAX May 10: 32.760 doses BioNTech/Pfizer May 11: 35.100 doses BioNTech/Pfizer May 12: 32.760 doses BioNTech/Pfizer May: 81.600 doses AZ EU4HEALTH May 10: 10.530 doses BioNTech/Pfizer May 17: 11.700 doses BioNTech/Pfizer May: 11.700 doses BioNTech/Pfizer June: 54.990 doses BF