U narednim danima toplije, temperature do 16 stepeni

SARAJEVO - U svim zemljama regije u narednim danima, nakon velikih minusa i snijega, očekuju se nešto stabilnije vremenske prilike sa kišom i temperaturama koje će se kretati između minus sedam i 16 stepeni Celzijusa.

Za dana vikenda i dalje se očekuje oblačno vrijeme sa kišom, a u Bosni je na većim nadmorskim visinama moguć snijeg, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH).

Prema trenutnim sinoptičkim kartama, u Bosni i Hercegovini se naredne sedmice očekuje oblačno vrijeme sa kišom.

Više padavina prognozira se u utorak. Temperature vazduha početkom sedmice kretaće se od četiri do deset stepeni, a pred kraj sedmice između sedam i 14 stepeni Celzijusa.

Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske saopšteno je da se danas u ovoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, na Jadranu povremeno s kišom, češćom i intenzivnijom u drugom dijelu dana.

Do srijede se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima. Temperature će se kretati od minus četiri od devet stepeni Celzijusa.

Prema podacima meteorološkog servisa AccuWeather, i u susjednoj Srbiji se danas i narednih dana očekuje hladnije vrijeme sa mjestimičnim snijegom i kišom. Temperature će se narednih dana kretati od minus sedam do 11 stepeni Celzijusa.

Kiša i temperature do 16 stepeni do srijede se očekuje i u Crnoj Gori. Slično vrijeme očekuje se i na Kosovu. Do srijede se prognozira oblačno sa kišom i temperaturama koje će se kretati od nula do 12 stepeni Celzijusa.

Nešto toplije vrijeme sa kišom narednih dana očekuje se i u Albaniji. Temperature će se kretati od sedam do 16 stepeni. Slično vrijeme očekuje se i u Makedoniji gdje se narednih dana prognozira toplije vrijeme mjestimično sa kišom i temperaturama od dva do 16 stepeni.