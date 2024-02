U narednoj sedmici poznate cijene testova koje će Fond refundirati

BANJALUKA -Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja bi u narednoj sedmici trebao da usvoji dopune programa NIPT, gdje će biti precizirano koja je dokumentacija potrebna za refundaciju prenatalnih testova", kazali su za "Nezavisne novine" , rekli su iz Fonda zdravstvenog osigurananja Republike Srpske.

Dodaju da je Upravni odbor treba da usvoji i cijenu koju će priznavati Fond

Podsjetimo, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske 13. februara je saopštio da je odlučio da u narednom periodu refundira prenatalne testove

"Budući da UKC RS još nije završio svoj dio obaveza u vezi sa pružanjem ove usluge, te se zbog toga do danas nisu stekli uslovi za to, Fond je odlučio da trudnicama koje su same finansirale ovaj test refundira troškove, a sve u cilju omogućavanja dostupnosti ovog prava u praksi", pojasnili su iz tada FZO RS.

