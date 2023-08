U narednom danu toplo i sunčano vrijeme

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje pretežno sunčano, suvo i prijatno toplo vrijeme, uz promjenljivu oblačnost.

Uveče i tokom noći u sjevernim i istočnim predjelima očekuje se prolazno naoblačenje koje ponegdje može donijeti kišu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab istočni i sjeveroistočni vjetar, a u Hercegovini uglavnom zapadni i sjeverozapadni.

Јutarnja temperatura vazduha biće od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih.

U većini krajeva danas je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.