U nedjelju nagla promjena vremena

U Republici Srpskoj se u nedjelju, 15. oktobra, očekuje nagla promjena vremena, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U noći subota na nedjelju će početi naoblačenje sa sjeverozapada koje će donijeti kišu i zahlađenje prvo u tim predjelima, a zatim će se tokom noći i u nedjelju prije podne sve više širiti na zapadu i sjeveru.

Sutra ujutru biće pretežo vedro i svježe uz maglu ponegdje oko rijeka i po kotlinama. Tokom dana se nastavlja vrlo toplo i pretežno sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Uveče se očekuje postepeno naoblačenje od sjeverozapada koje donosi promjenu vremena u noći na nedjelju.

Minimalna temperatura vazduha biće od osam do 16 na jugu, u višim predjelima od pet, a maksimalna temperatura vazduha od 24 do 30, u višim predjelima od 20 stepeni Celzijusovih.

U nedjelju , 15. oktobra, očekuje se nagla promjena vremena - u noći subota na nedjelju počeće naoblačenje sa sjeverozapada koje će donijeti kišu i zahlađenje najprije u tim predjelima, a zatim će se tokom noći i prije podne sve više širiti na zapadu i sjeveru.

Od sredine dana ova kišna zona će početi da se premješta od sjeverozapada i zapada ka istoku i jugoistoku. Uveče će kiša postepeno prestati u većini predjela, a od sjeverozapada će početi djelimično razvedravanje.

Na jugu i zapadu će početi da duva jak južni vjetar.

Maksimalna temperatura biće ujutru od 14 na sjeverozapadu do 22 na jugu i istoku. Tokom dana se očekuje naglo zahlađenje i minimalna temperatura vazduha biće uveče od šest do 10, na jugu do 15, u višim predjelima od tri stepena Celzijusovih.

U ponedjeljak , 16. oktobra ujutru će biti umjereno do pretežno oblačno u većini predjela, a u dolinama rijeka i po kotlinama će biti magle. Tokom dana očekuje se promjenljivo oblačno i svježe uz sunčane intervale. Kasnije popodne i uveče očekuje se novo naoblačenje sa zapada koje ponovo donosi jaču kišu i pljuskove koji će najprije zahvatiti jugozapad, a zatim će se u narednoj noći premještati ka sjeveru i istoku.

Minimalna temperatura vazduha biće od nula do šest, na jugu do 12, a maksimalna temperatura od 13 do 17, na jugu do 21, u višim predjelima od 10 stepeni Celzijusovih.

U utorak, 17.oktobra biće oblačno i hladnije uz kišu i pljuskove koji će se premještati od zapada i juga ka sjeveru i istoku. Tokom popodneva kako se kiša bude premještala ka istoku, tako će od zapada padavine postepeno prestajati i dolaziće do djelimičnog razvedravanja.

Minimalna temperatura vazduha biće od četiri do 10, na jugu do 13, a maksimalna temperatura od 12 do 17, u višim predjelima od osam stepeni Celzijusovih.

