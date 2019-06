U nedjelju popodne pljuskovi i grmljavine, u ponedjeljak pad temperature

BANJALUKA - U Republici Srpskoj narednih dana biće sunčano i vruće, dok se u nedjelju naveče i ponedjeljak očekuje pojava oblačnosti i pad temperature.

Sutra će u Srpskoj biti sunčano i vruće, jutro pretežno vedro, a tokom dana sunčano, mjestimično sparno, uz lokalno malu oblačnost. Meteorolozi ukazuju na visok stepen UV zračenja.

Najviša dnevna temperatura iznosiće od 31 do 36 stepeni, lokalno na sjeveru i jugu 37, a na planinama od 28 stepeni Celzijusovih, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Slično vrijeme očekuje se i u subotu, 15. juna. Jutro će biti vedro, tokom dana sunčano i vruće. I dalje će biti visok indeks UV zračenja uz lokalno malu oblačnost.

Na sjeveroistoku i jugu očekuje se tropska noć, temperatura neće pasti ispod 20 Celzijusa. Jutarnja temperatura od 16 do 21, a najviša dnevna od 32 do 37, na planinama od 28.

U nedjelju, 16. juna jutro će biti vedro, prijepodne sunčano i vruće. Tokom dana očekuje se jak razvoj oblaka nestabilnosti koji će usloviti pljuskove i grmljavine, prvo u južnoj polovini zemlje, zatim u centralnom pojasu a kasnije popodne i uveče na sjeveru.

Postojaće uslovi i za nepogode praćene gradom. Jutarnja temperatura od 16 do 21, najviša dnevna od 31 do 36, na planinama od 29 stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 17. juna jutro će biti promjenljivo oblačno, još ponegdje na sjeveru i istoku zaostale grmljavine i pljuskovi. Prijepodne suvo, poslijepodne nestabilno s pljuskovima i rijeđim grmljavinama.

Prema prognozama meteorologa, doći će do jenjavanja vrućina, temperatura će biti u padu. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na planinama 12, a najviša dnevna od 25 do 30, na planinama od 21 stepen Celzijusov.