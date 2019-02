U nedjelju sunčano, poslijepodne jak vjetar na zapadu i u planinama

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH u nedjelju se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i jakim vjetrom u poslijepodnevnim časovima.

U jutarnjim časovima preovlavaće malo do umjereno oblačno, prohladno i suvo vrijeme. Magle će biti u kotlinama i oko rijeka, koja će se na sjeverozapadu, u centralnim i istočnim krajevima zadržati duži dio dana, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom prijepodneva očekuje se postepeno povećanje oblačnosti, pa će uveče i tokom noći mjestimično biti kiše na jugozapadu i jugu, a zatim i na zapadu i sjeverozapadu, dok će u ostalim krajevima ostati suvo vrijeme.

Jutarnja temperatura vazduha od minus jedan do četiri, na planinama i u višim predjelima oko minus pet, a tokom dana očekuje se dalji porast temperature i to od pet do osam u centralnim krajevima, na sjeveru i jugu od 11 do 15, a u planinama oko dva stepena Celzijusova.

Prvi dio dana duvaće slab i promjenjiv vjetar, na zapadu i u planinama umjeren do jak jugozapadni, a poslije podne umjeren do jak jugozapadni, u planinama i na zapadu na udare veoma jak i olujni.

Meterolozi su od početka naredne sedmice najavili novu promjenu vremena sa kišom, koja će u ponedjeljak, 11. februara, u prijepodnevnim časovima biti obilnija na zapadu i jugozapadu. Očekuje se da padne između 15 i 25 litara po metru kvadratnom. Kiša će se tokom dana proširiti i na ostale krajeve, a uz pad temperature vazduha u planinama će poslije podne početi da pada snijeg.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava umjereno oblačno vrijeme sa maglom i niskim oblacima u kotlinama i uz riječne tokove.

Najtoplije danas je bilo u Hercegovini. U Trebinju, Mostaru, Grudama i Širokom Brijegu u 13.00 časova izmjereno je 12 stepeni. Isto toliko bilo je i u Ribniku.

U Bihaću je izmjereno 11 stepeni, u Foči i Bileći deset, u Višegradu devet, u Sarajevu i Sanskom Mostu osam, u Banjaluci, na Han Pijesku, u Mrkonjić Gradu, Rudom, Livnu i Tuzli sedam, u Doboju, Prijedoru, Kalinoviku, Srebrenici, Krupi na Uni, Čemernu i u Gacku šest, na Mrakovici i u Novom Gradu pet, na Sokocu i na Ivan Sedlu četiri, u Bijeljini, Brčkom i Gradačcu tri, u Srpcu dva i na Bješanici nula stepeni Celzijusovih.