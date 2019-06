U nedjelju takmičenje u preskakanju prepona

BANJALUKA - Otvoreno takmičenje u preskakanju prepona "Banjaluka 2019" biće održano u Konjičkom klubu "Čokorska polja" u nedjelju sa početkom u 13 časova.

"Takmičenje će biti podijeljeno u četiri kategorije, i to kaprili test i utakmice na 40 i 70 cm i jedan metar", pojasnili su u Udruženju građana "Pomozimo djeci", koje i organizuje ovo takmičenje, i dodali da će manifestaciju otvoriti Sonja Davidović, ministarka porodice, omladine i sporta RS.

Naveli su da Konjički klub "Čokorska Polja" ovom manifestacijom obilježava svoju desetogodišnjicu postojanja i okupiće sve istinske ljubitelje konjičkog sporta u BiH.

"Na takmičenju će učestvovati oko 30 takmičara svih uzrasta, među kojima i deset takmičara iz Finske kroz projekat 'Of Course, My Horse' koji se sprovodi kroz saradnju Konjičkog kluba 'Čokorska polja' sa Udruženjem građana "Pomozimo djeci" iz Banjaluke i Omladinskim centrom 'Anjala' iz Kouvole u Finskoj", navode u Udruženju.

Naveli su da je konjički sport u našoj državi, kao i u ostalim državama Balkana, još u razvoju, te da su veoma ponosni na činjenicu da uspijevaju organizovati ovakvo takmičenje svake godine i da se iz godine u godinu odaziva sve više takmičara.