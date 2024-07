U nedjelju vruće, uveče naoblačenje na sjeverozapadu

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti sunčano i vruće, samo se na sjeverozapadu očekuje naoblačenje koje ponegdje uveče i tokom noći može donijeti prolazne pljuskove sa grmljavinom.

Јutro će biti svježe, pogotovo u višim predjelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha biće od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 33 do 39 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjeverni, na jugu jugozapadni, a krajem dana i u noći biće vjetrovito uz umjeren do jak vjetar.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Sokolac i Čemerno 25, Kalinovik 26, Han Pijesak 27, Mrakovica i Srebrenica 28, Gacko i Kneževo 29, Foča 30, Bileća, Mrkonjić Grad i Rudo 31, Trebinje, Višegrad, Srbac, Bihać, Bugojno, Livno, Sanski Most, Sarajevo i Tuzla 32, Banjaluka, Bijeljina, Prijedor, Doboj, Novi Grad, Ribnik i Neum 33, Zenica 34 i Mostar 38 stepeni.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.