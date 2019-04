U ovoj godini moguće povećanje prosječne plate na 1.000 KM

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izrazila je očekivanje da će u ovoj godini doći do povećanja prosječne plate u Srpskoj na 1.000 KM i najniže na 500 KM.

Nakon sastanka sa predsjednikom Saveza sindikata Republike Srpske Rankom Mišić, Cvijanovićeva je rekla novinarima da čvrsto podržava donošenje opšteg kolektivnog ugovora u Srpskoj i realizaciju svih tačaka iz Memoranduma o saradnji između Vlade i Saveza sindikata koji je potpisan za period 2018-2020. godina.

Mišićeva je rekla da očekuje da će do kraja aprila u Srpskoj biti potpisan opšti kolektivni ugovor, a zatim i granski ugovori za one djelatnosti za koje to još nije učinjeno.

Ona očekuje da će do kraja godine biti povećana prosječna plata na 1.000 KM, posebno u realnom sektoru kako bi se smanjio odlazak radnika u inostranstvo zbog većih primanja.