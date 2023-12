U petak oblačno i hladnije sa povremenim padavinama

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će preovladavati oblačno i hladnije vrijeme sa povremenim padavinama, uz dnevnu temperaturu vazduha do 11 stepeni Celzijusovih.

Povremeno se očekuju padavine u centralnim i istočnim predjelima i ponegdje na sjeveru, u nižim dijelovima kiša ili susnježica, a u višim će provijavati snijeg, dok će uglavnom suvo biti samo na jugu sa povremenim sunčanim intervalima, saopšteno je iz republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U večernjim časovima očekuje se slabljenje i prestanak padavina, a od sjevera postepeno razvedravanje.

Јutarnja temperatura vazduha biće od minus jedan do pet, na jugu do osam, u višim predjelima od minus četiri stepena, a dnevna od tri do osam, na jugu do 11, u višim predjelima od minsu jedan stepen Celzijusov.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernog smjera, na jugozapadu i u Hercegovini jak sjeverni.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica minus dva, Čemerno dva, Kneževo četiri, Gacko i Han Pijesak pet, Kalinovik šest, Mrkonjić Grad, Ribnik, Sokolac, Šipovo i Drvar sedam, Rudo, Srebrenica, Novi Grad, Prijedor, Gradačac, Sanski Most i Tuzla osam, Doboj, Zvornik, Banjaluka, Trebinje, Bijeljina, Bileća, Višegrad, Bihać, Bugojno i Livno devet, Srbac i Zenica 10, Sarajevo i Široki Brijeg 11, Mostar i Stolac 12, Neum 13 stepeni Celzijusovih.

