U petak oblačno s kišom

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme, lokalno je moguća kiša.

Tokom dana biće promjenljivo do umjereno oblačno, uz sunčane periode i toplije nego prethodnih dana, poslije podne uz kišu ili pljuskove, lokalno sa pojavom grmljavine.

Uveče i tokom noći prolazna kiša sa sjeverozapada preko centralnih krajeva, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Јutarnja temperatura vazduha biće od tri do osam, na jugu do 10 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 19 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najviše sunčanog vremena bilo je u sjevernim područjima.

U poslijepodnevnim i večernjim časovima očekuje se slaba kiša ili lokalni pljusak.