U petak promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

U Republici Srpskoj i FBiH sutra se očekuje toplo i promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, uz dnevnu temperaturu vazduha do 16 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će u dolinama rijeka i po kotlinama biti magla, a na sjeveru i zapadu malo do umjereno oblačno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana toplo i promjenljivo oblačno uz sunčane periode i pretežno suvo, na jugu i krajnjem zapadu očekuje se povremeno kiša.

Јutarnja temperatura vazduha biće od minus dva do pet, na jugu do osam, a dnevna od 12 do 16, u višim krajevima i mjestima sa maglom od šest stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab vjetar, južnog i jugozapadnog smjera, saopšteno je iz federalnog hidrometeorološkog zavoda.

