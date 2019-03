BANJALUKA - Nakon nekoliko dana izuyetno povoljnih vremenskih prilika, meteorolozi za ponedjeljak u Bosni i Hercegovini najavljuju sniježne padavine.

Kako je saopšteno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u ponedjeljak nas očekuje oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom.

U večernjim satima u nizinama centralne i istočne Bosne je moguća susnježica ili snijeg.

Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 7 do 11, a dnevne od 10 do 16 °C.