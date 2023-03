U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, a poslije podne ponegdje je moguća slaba kiša.

Vjetar će biti umjeren do jak, jugozapadni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Јutarnja temperatura vazduha biće od minus tri do jedan, na jugu do šest, a najviša temperatura vazduha biće od sedam do 13 stepeni Celzijusovih.