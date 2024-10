U prvom dijelu dana kiša: Do 10 sati na snazi narandžasto upozorenje

SARAJEVO – U Bosni i Hercegovini će danas prije podne preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje sa sjeverozapada.

U prvom dijelu dana kiša i lokalni pljuskovi širom BiH. Na jugu je moguća grmljavina. Poslije podne lokalno slab pljusak je moguć na sjeveru Hercegovine i na jugoistoku zemlje.

Jače padavine se očekuju u Hercegovini i na jugozapadu BiH. Očekiva količina padavine u navedenim područjima između 30 i 60, lokalno do 80 l/m2.

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, lokalno na jugu i sjeveru do 26 °C.

Do 10 sati na snazi je narandžasto upozorenje zbog obilnijih padavina na području zapada, sjevera i istoka Hercegovine i na jugozapadu i dijelu centralne BiH, prenosi Avaz.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.