U ratu Božić zajedno proslavljali skromno, sada se međusobno pomažu

DOBOJ - Nekada su zajedno u rovovima dijelili dobro i zlo, a danas su se veterani Petog odreda Specijalne brigade policije prisjetili ne samo svojih bivših saboraca, nego su i evocirali uspomene na proslavu Božića tokom rata.

"To je tada bilo jako skromno. Recimo, jednog januara smo u Sarajevu bili, znači daleko od svojih kuća, daleko od svega, i gore je to lokalno stanovništvo organizovalo pomoć da nam donesu u rovove, dobili smo po dio pečenice kako bismo se osjećali kao da smo kod svoje kuće. I narednih godina, gdje god smo bili na ratištu za vrijeme Božića, nije izostala ta pomoć, da neko nama pomogne ili da se mi organizujemo, da dobijemo dio pečenice, da se upriliči jedan solidan ručak", kaže Željko Marjanović.

"Naravno, svi smo mi to na nekakav način obilježavali i dočekivali taj naš najradosniji praznik, ali je on bio vrlo skroman, vrlo često bez bilo kakvih pečenica, ručkova, naravno, uvijek u borbenoj spremnosti, jednostavno, rat je i ne mogu se očekivati neka posebna slavlja. Ostaje prije svega drugarstvo i, naravno, sjećanja na taj period nas još više zbližavaju i mislim da će to ostati dok smo živi", rekao je Dragan Slavuljica.

Povodom nastupajućeg praznika za deset socijalno ugroženih veterana i porodica poginulih pripadnika Petog odreda njihovi nekadašnji saborci obezbijedili su po 250 KM.

"Ova akcija bi izostala da nemamo svesrdnu pomoć Gradske uprave, zato što mi kao udruženje egzistiramo zahvaljujući donacijama koje dobijamo od dobrih ljudi i od grada i gradonačelnika", naveo je Marjanović.

"Na njihovu inicijativu grad Doboj je uvijek spremam da podrži sve njihove ideje i ono što me raduje je da nisu zaboravili svoje saborce, svoju braću, pripadnike Petog odreda specijalne brigade policije", izjavio je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

Simboličnu novčanu pomoć za praznike iz budžeta je dobilo i stotinu članova Gradske boračke organizacije, te porodice poginulih boraca.

Na pitanje koliko im 150 KM u vrijeme inflacije može pomoći da pripreme prazničnu trpezu, nekadašnji borci i članovi njihovih porodica dali su različite odgovore.

"Može koliko može. Ja sam već ugovorila pečenicu, pa sada koliko će biti, šta će biti, ja ne znam. Ovim sredstvima šta god se kupi, dobro je", priča Jelena Tomić iz Suvog Polja.

"Šta ću sa 150 maraka? Ne može se kupiti pečenica na ovu cijenu. Borimo se, na lijekove više damo sin i ja. Nije lako, teško je. Kupićemo meso i ispeći, i eto šta ćemo, pečenicu ne mogu", navela je Radojka Balaban iz Pločnika.

"Što kažu, bolje ikad nego nikad, i bilo šta dobro dođe. A slavi se i bez toga, i do sada se slavilo, meni je prvi put da dobijem. A vjerovatno da ima više, dijelili bi i više", smatra Petar Đedović iz Kladara.

