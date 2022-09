U rodnom selu Kemala Malovčića farmerima nije do pjesme

SANSKI MOST - Na području Unsko-sanskog kantona sve je više poljoprivrednih proizvođača koji odustaju od proizvodnje, te se odlučuju da životnu egzistenciju potraže u inostranstvu, pa je posljednjih godina, usljed ovoga trenda, u pitanje doveden opstanak sela.

Takva situacija je i na području općine Sanski Most, gdje se sela sve više prazne, pa je tako u sanskom selu Okreč prije petnaestak godina bilo četrdesetak proizvođača mlijeka, a danas su preostala tek dvojica.

Jedan od njih je i Fajko Malovčić, koji posjeduje manju farmu sa dvadesetak muznih grla, te obrađuje oko 150 dunuma zemljišta uzgajajući različite kulture.

"Godinama je najveći broj poljoprivrednika ugasio svoja gazdinstva i otišli su u inostranstvo, najviše u Njemačku. Kada smo počeli s organizovanim otkupom mlijeka, bilo je to 2005. godine, bila su tada 43 farmera, a sada smo svega nas dvojica. Imam dvojicu sinova, jedan je već otišao u Njemačku, drugog pokušavam zadržati na selu koliko je to moguće. Hoću li uspjeti, to ne zavisi samo od mene", kaže Malovčić.

Dodaje kako razvoj situacije tome ne ide u prilog, jer je situacija u agraru u posljednje vrijeme sve teža i opterećena brojnim poskupljenjima i drugim problemima.

"Ovih dana sumiramo rezultate žetve, situacija sa strnim žitima nije bila toliko loša, suša je umanjila prinose trave, a kukuruz je naročito stradao. To je posebna priča, jer se radi o osnovnoj kulturi u stočarstvu od koje mnogo zavisi. Zbog suše smo bili prisiljeni silažu uraditi ranije, dosta toga je stradalo, a ono što nije, dokrajčili su jazavci i divlje svinje", kaže Malovčić.

Ističe kako je poljoprivredna proizvodnja značajno poskupjela, s obzirom na rast cijena goriva, đubriva, sjemena i drugog repromaterijala, dok je s druge strane, otkupna cijena za poljoprivredne proizvode tek neznatno porasla, a to se posebno odnosi na otkup mlijeka, jer je otkupna cijena povećana tek za dvadeset feninga po litru.

"Predstoji jesenja sjetva, a ona je krajnje neizvjesna ako se ima u obziru da je litar dizela 3,5 maraka, a vreća gnojiva između 55 i 70 maraka. Litar mlijeka je trenutno 55 feninga, a realno bi trebalo da iznosi oko 1,2 marke, tako da situacija nije nimalo obećavajuća", kaže Malovčić.

Zanimljivo je kako je Okreč rodno selo poznatog pjevača narodne muzike Kemala Malovčića, koji sada živi u Beču, ali često navraća u rodni kraj.

"Kemo je veliki šaljivdžija i moj rođak, a uvijek kada dođe, zapjeva se, nekada i od muke", kaže kroz šalu ovaj poljoprivrednik.

Predsjednik Udruženja poljoprivrednika općine Sanski Most Husein Selimović smatra kako država mora pronaći način kako da podrži poljoprivredne proizvođače kako ne bi došlo do zatvaranja farmi.

"U posljednjih nekoliko godina izražen je trend odlaska ljudi, a posebno mladih sa sela. Ukoliko se nešto ne učini, bojim se da za nekoliko godina uopšte nećemo imati poljoprivrednu proizvodnju", kaže Selimović. Vlada USK je ove godine za poljoprivrednu proizvodnju izdvojila rekordnih devet miliona maraka, ali je sigurno kako će u narednom periodu biti potrebna sistemska podrška poljoprivrednom sektoru kako bi se sačuvali selo i proizvodnja hrane.