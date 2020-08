U sarajevskoj bolnici uspješno porođena trudnica pozitivna na kovid-19

Na Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo Opšte bolnice "Prim. dr Abdulah Nakaš" u Sarajevu uspješno je obavljen i četvrti porod trudnice pozitivne na SARS COV2 PCR test.

S obzirom da je postojala akušerska indikacija za carski rez , porod je urađen u spinalnoj anesteziji i protekao je uredno a majka i beba su dobrog opšteg stanja, navdeno je u saopštenju bolnice.

Porodilište Opšte bolnice radi redovno i prima sve pacijentice a u Ustanovi se strogo poštuju svi propisani protokoli vezano za zaštitu od kovida-19.

Kovid pozitivne pacijentkinje se primaju u izolacijsku sobu u kojoj se medicinski zbrinjavaju tokom boravka u bolnici, uz korištenje preporučene lične zaštitne opreme i pacijenta i osoblja.

Globalni podaci ukazuju da veliki broj trudnica prolazi sa blagom kliničkom slikom, i da su prenosioci virusa. Ako dođe do infekcije kovida-19, simptomi su obično blagi, do srednje teški, te dolazi do potpunog oporavka.

Iz bolnice su saopštili da do sada nema podataka koji ukazuju na povećanu incidencu pobačaja ili smrti fetusa, kao posljedica infekcije kovidom-19. Zabilježeni su rijetki slučajevi prijevremenih poroda kod inficiranih majki.

Na način poroda ne bi trebalo da utiče prisustvo kovida-19, osim ako respiratorno stanje majke ne zahtijeva hitni porod.

Za spontani vaginalni porod nije kontraindicirana epiduralna analgezija, za operativno završavanje poroda prednost se daje regionalnoj, spinalnoj anesteziji, zbog toga što intubacija značajno povećava rizik od prenošenja virusa korona na osoblje.

Takođe, do sada nije dokazan slučaj vertikalnog prenosa infekcije sa majke na dijete. Glavni rizik za novorođenčad je dojenje, kada je u pitanju bliski kontakt s majkom, i koja vjerovatno širi zarazne kapljice vazduhom.

Preporučuju se pojačane higijenske mjere, pranje ruku, izbjegavanja kašljanja ili kihanja u blizini djeteta, uz obaveznu masku koja čvrsto prekriva nos i usta, po mogućnosti i vizir, naveli su iz bolnice.

Uz te mjere opreza nema potrebe za strahom, te se odmah po porodu omogućuje i ostvaruje prvi psihofizički kontakt djeteta sa majkom, koji je dokazano najdragocjeniji za njegov budući razvoj i počinje se sa dojenjem.