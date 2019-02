U sigurnim kućama nema dovoljno mjesta: Žrtava deset puta više nego utočišta

BANJALUKA, SARAJEVO - U BiH je nasilje u porodici u toku 2018. godine počinjeno nad više od 2.000 žrtava, podaci su MUP-a RS i Federalne uprave policije, dok u cijeloj BiH postoji ukupno devet sigurnih kuća, čiji su smještajni kapaciteti oko 190 mjesta, što govori da ni blizu ne bi mogle biti zbrinute ni sve lanjske žrtve.

"U 2018. godini u RS evidentirano je 1.010 slučajeva nasilja u porodici, od čega 389 krivičnih djela i 621 prekršaj, koje je počinilo 1.049 lica nad 1.255 žrtava", istakli su za "Nezavisne" u MUP-u RS.

Prema njihovim riječima, prema polu, učinioci nasilja su u 90,5 odsto slučajeva bili muškarci, dok su prema starosti najbrojniji učinioci lica starosti od 31 do 40 godina, njih 279.

"Evidentirano je i 19 maloljetnika koji su izvršili nasilje unutar porodice. Kao žrtve nasilja u porodici evidentirana su i djeca do sedam godina, njih 38, 57 djece od osam do 14 godina, kao i 40 maloljetnika od 15 do 18 godina", navode u MUP-u.

Naglasili su da je prema učiniocima nasilja u porodici podneseno 375 izvještaja nadležnim tužilaštvima i 449 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, te je izdato 36 prekršajnih naloga.

Naveli su da je izrečeno i 17 hitnih mjera zaštite i 47 zaštitnih mjera.

U Ministarstvu porodice, omladine i sporta RS su kazali da trenutno u RS funkcionišu tri sigurne kuće, odnosno pravna lica, koja realizuju sigurnu kuću, a upisane su u registar sigurnih kuća koje ovo ministarstvo vodi.

"To su Organizacija žena 'Lara' Bijeljina, Fondacija 'Udružene žene' Banjaluka i Udruženje građana 'Budućnost' Modriča. Smještajni kapaciteti u sve tri sigurne kuće su 55 mjesta", istakli su u Ministarastvu za "Nezavisne".

Kako navode, kapacitet Organizacije žena "Lara" je 15 lica, Fondacije "Udružene žene" Banjaluka 24 i Udruženja građana "Budućnost" Modriča 16.

"Za zbrinjavanje žrtava nasilja u porodici, odnosno finansiranje sigurnih kuća Ministarstvo porodice, omladine i sporta na godišnjem nivou izdvaja 300.000 KM", rekli su u ovom ministarstvu.

U Federalnoj upravi policije su kazali da je u toku 2018. godine na području FBiH evidentirano 880 krivičnih djela nasilje u porodici.

"Nadležnim tužilaštvima je podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv 887 lica, nakon što je nad istim izvršena kriminalistička obrada, a od kojih je 440 lica lišeno slobode", saopštili su u FUP-u.

U Gender centru FBiH su kazali da na području FBiH djeluje šest sigurnih kuća za smještaj žrtava nasilja u porodici sa ukupno oko 135 raspoloživih mjesta.

"U BiH sigurne kuće nisu lako dostupne svim žrtvama nasilja u porodici na cijeloj teritoriji BiH. Dok je u RS zakonski i institucionalni okvir najvećim dijelom usklađen sa Istanbulskom konvencijom, u FBiH, zbog nepostojanja podzakonskih akata za formiranje, funkcionisanje i finansiranje sigurnih kuća zakonski nije regulisan rad sigurnih kuća, te nije usklađen sa Istanbulskom konvencijom", kazali su u Centru.

Naveli su da se ratifikacijom Istanbulske konvencije BiH obavezala na poduzimanje zakonodavnih i drugih mjera, radi osiguranja pravnog, institucionalnog i organizacionog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja, te kažnjavanje počinalaca nasilja.

"Istanbulska konvencija propisuje standarde za postojanje i rad sigurnih kuća - i to minimum jedno porodično mjesto u sigurnoj kući na 10.000 stanovnika, što znači da moramo uspostaviti još sigurnih kuća na cijeloj teritoriji BiH", zaključili su u Centru.