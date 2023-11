U srijedu hladno i vjetrovito sa padavinama, na planinama snijeg

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje oblačno, hladnije i vjetrovito sa kišom, a u brdsko-planinskim predjelima snijeg.

Ujutro i prije podne očekuju se jače padavine, pogotovo na jugu i zapadu.

Tokom popodneva padavine će prestati na sjeveru i zapadu, a uveče i u većini predjela, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Јutaranja temperatura vazduha biće od dva do sedam, na jugu do 10, u višim predjelima od minus dva, a dnevna od četiri do devet, na jugu do 12, u višim predjelima oko nula stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će na planinama na jugu stvarati vejavice i snježne nanose.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

