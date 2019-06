U srijedu i četvrtak nevrijeme u pojedinim dijelovima BiH

SARAJEVO - Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro. Na zapadu i sjeverozapadu su zabilježeni pljuskovi i grmljavina, a u srijedu se očekuje sunčano vrijeme, dok su poslije podne mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, prognoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine (FHMZBiH).

Na sjeveru i sjeveroistoku je moguće jače grmljavinsko nevrijeme, praćeno jakim udarima vjetra i gradom. Vjetar slab do umjeren u Posavini sjeveroistočni, a u ostatku zemlje jugozapadni. Jutarnje temperature kretat će se od 13 do 19, na jugu od 18 do 24, a dnevne od 30 do 36 stepeni.

U četvrtak vrijeme će biti sunčano uz povišene temperature. Poslijepodnevni lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju u sjevernim i istočnim područjima. Jače grmljavinsko nevrijeme, praćeno jakim udarima vjetra i gradom je moguće na sjeveroistoku. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 19 do 23, a dnevne od 30 do 36 stepeni.

U petak vrijeme će biti sunčano. Poslije podne lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju u centralnim i istočnim područjima. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 28 do 34 stepena.

U subotu se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 16 do 20, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 30 do 37 stepeni Celzijusa.