U srijedu nestabilno vrijeme u BiH

U BiH sutra se očekuje nestabilno vrijeme.

Jutro će biti pretežno sunčano, ponegdje sa maglom oko rijeka i po kotlinama, tokom prijepodneva i dana promjenljivo oblačno, toplo i sparno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, prvo u sjevernim predjelima, potom i u ostalim.

Sunčanih perioda biće uglavnom poslije podne u južnim predjelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 17 do 23, na planinama od 15, a najviša dnevna od 25 do 30, na planinama od 21, na jugu i sjeveru do 33 stepena Celzijusova.

Vjetar će biti slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.