U srijedu oblačno sa padavinama

U Republici Srpskoj i FBiH u srijedu se očekuje oblačno vrijeme sa padavinama koje će u većini predjela prestati u drugom dijelu dana.

Tokom noći, kiša će u većini predjela preći u susnježicu i snijeg, dok će na jugu padati samo kiša.

U višim predjelima doći će do porasta snježnog pokrivača, a u nižim predjelima formiraće se manji.

U drugom dijelu dana kiša će nastaviti da pada na jugu.

Kiša i slab snijeg uveče će početi opet da padaju na sjeverozapadu.

Јutarnja temperatura vazduha biće od minus tri do dva, na jugu do osam, a dnevna od minus jedan do pet, na jugu do 10 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab, sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a u Hercegovini južni i jugoistočni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

