U srijedu pljuskovi poslije podne

BANJALUKA/SARAJEVO - U Republici Srpskoj i FBiH u srijedu se očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz postepeno naoblačenje tokom dana, te pljuskove i grmljavinu poslije podne.

Ujutru malo do umjereno oblačno, u Hercegovini pretežno vedro. Na zapadu lokalno slaba kiša.

Tokom dana biće promjenljivo do pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima u većini predjela sve do večeri.

Vjetar će biti slab istočni i sjeveroistočni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Јutarnja temperatura vazduha od osam do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih.