U srijedu promjenljivo oblačno i veoma hladno

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, uz dnevnu temperaturu vazduha do osam stepeni Celzijusovih.

Tokom dana očekuje se postepeno razvedravanje, pa će poslije podne biti i sunčanih intervala, ali veoma hladno, a na jugu pretežno sunčano, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Јutarnja temperatura vazduha biće od minus 10 do minus šest, na jugu do jedan, u višim predjelima od minus 15, a dnevna od minus šet do jedan, na jugu do osam, u višim krajevima od minus sedam stepeni Celzijusovih.

