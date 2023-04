U subotu najavljenje obilne padavine, upozorenje na moguće nepogode

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH u subotu se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa padavinama, a pljuskovi i nepogode su moguće uveče na jugu i zapadu.

Јutarnja temperatura vazduha od dva do šest, na jugu do devet, u višim predjelima od nula, a najviša dnevna biti od 10 do 17, u višim predjelima od šest stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće umjeren do jak jugozapadni vjetar, na sjeveru pretežno slab do umjeren zapadnih smjerova. Uveče će prvo na sjeveru, a potom i u ostalim predjelima vjetar da oslabi i skreće na sjeverne i istočne smjerove.

Prema progonozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, a lokalno je bilo lokalnih pljuskova i grmljavine.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica minus četiri, Čemerno dva, Gacko, Ivan sedlo i Livno pet, Trebinje i Bileća šest, Bugojno sedam, Han Pijesak osam, Kneževo i Sarajevo devet, Sokolac, Drvar, Mostar, Tuzla i Široki Brijeg deset, Šipovo i Neum 11, Bihać 12, Prijedor, Novi Grad, Srbac i Ribnik 13, Doboj, Višegrad, Gradačac i Zenica 14, te Banjaluka, Bijeljina, Zvornik, Rudo i Srebrenica 15 stepeni Celzijusovih.