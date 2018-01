U subotu obilniji snijeg

BANJALUKA - U Republici Srpskoj u subotu, 20. januara, očekuje se obilniji snijeg, uz formiranje snježnog pokrivača višeg od deset centimetara u nižim predjelima, a u brdovitim i planinskim krajevima od 30 do 50 centimetara.

"Jutarnja temperatura vazduha biće od nule do pet stepeni, a u višim predjelima od minus jedan stepen Celzijusov. Najviša dnevna temperatura biće od jedan do šest, u planinama od minus dva, a uveče će ponovo pasti i biće od minus tri do nule, u planinama od minus pet stepeni Celzijusovih", rekao je Srni dežurni meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Igor Kovačić.

On je naveo da bi u petak, 19. januara, ujutro trebalo biti promjenjivo vrijeme, na zapadu i jugozapadu pretežno oblačno, u planinama i na istoku sa slabim mrazom, a tokom dana pretežno oblačno.

“Prema večeri i noći povremena kiša očekuje se na sjeverozapadu, zapadu i jugozapadu. Uticaj novog hladnog fronta sa zapada očekuje se u toku noći na subotu uz zahlađenje i snijeg na planinama, na zapadu. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od devet do 12 stepeni Celzijusovih, na zapadu i sjeveru, na istoku od pet do sedam, u višim planinama od jedan", najavio je Kovačić.

Prema njegovim riječima, u četvrtak, 18. januara, ujutro će biti pretežno suvo i hladno, uz mraz, a tokom dana sunčano uz umjerenu dnevnu oblačnost, te ponovo prijatnije i toplije.

"Poslije podne se očekuje postepeno naoblačenje na jugu i zapadu i ponovo će početi da duva jugo. Jutarnja temperatura vazduha od minus pet do jedan stepen Celzijusov, u višim predjelima od minus osam, a najviša dnevna od četiri do 10 stepeni, u višim predjelima od jedan stepen Celzijusov", rekao je Kovačić.

On je za sutra najavio zahlađenje, oblačno i vjetrovito vrijeme sa kišom koja će preći u snijeg.

"Duvaće jak jugo, a u Krajini povremeno olujni. Prije podne i prema sredini dana kiša će jačati na zapadu i jugu i postepeno se širiti ka istoku. Poslije podne će doći do zahlađenja, a kiša na planinama će preći u snijeg. Najviša temperatura tokom jutra i prijepodneva biće od šest do 13 stepeni, a uveče od minus jedan do tri, u višim predjelima oko minus tri stepena Celzijusova", rekao je Kovačić.