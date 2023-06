U subotu pretežno oblačno s kišom

BANJALUKA/SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti umjereno do pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom poslije podne i temperaturom vazduha od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih.

Ujutru će biti pretežno sunčano, a oko rijeka i po kotlinama ponegdje je moguća prolazna magla. Јutarnja temperatura vazduha biće od 14 do 20, na jugu do 22 stepena.

Tokom prije podneva doći će do razvoja oblaka koji donose povremenu kišu i pljuskove, prvo na sjeveru, a od sredine dana na zapadu će jačati pljuskovi sa grmljavinom koji će se poslije podne širiti ka sjeveru i istoku, saopšteno je iz Republičkog hireometeorološkog zavoda.

Duvaće slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a u Hercegovini jugozapadni.