U subotu sunčano i toplije

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje sunčano vrijeme uz malu oblačnost i temperaturu vazduha do 26 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će biti vedro i prohladno, a ponegdje sa maglom po kotlinama i oko rijeka, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab vjetar, promjenljivog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Јutarnja temperatura vazduha iznosiće od šest do 11, na planinama od četiri, a najviša dnevna od 17 do 21, na jugu i sjeveru do 26 stepeni Celzijusovih.