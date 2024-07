U subotu svježije sa kišom

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH u subotu se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, blago svježije u odnosu na prethodne dane, sa temperaturom vazduha do 33 stepena Celzijusova, na jugu do 36.

Ujutro će na sjeveru i zapadu biti oblačnije uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom, a u ostalim predjelima i dalje sunčano i suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Јutarnja temperatura vazduha iznosiće od 18 do 25, u višim predjelima od 15 stepeni Celzijusovih.

Prije podne i do sredine dana oblačnost sa padavinama će zahvatiti i centralne i istočne predjele gdje će biti uslova za jače lokalne nepogode uz obilnije padavine i pojavu grada. Poslije podne i uveče u većini predjela biće nestabilno uz povremene pljuskove sa grmljavinom. U Hercegovini ostaje vrlo toplo i pretežno sunčano.

Tokom noći na subotu očekuje se naoblačenje od sjeverozapada uz povremene padavine.

Duvaće slab do umjeren vjetar, povremeno u zoni pljuskova i jak, sjevernih smjerova.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je bilo sunčano uz malu oblačnost, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 18 stepeni, Čemerno 20, Sokolac 24, Han Pijesak 25, Kneževo 26, Kalinovik, Mrakovica i Sarajevo 27, Drinić 29, Mrkonjić Grad 30, Gacko, Ribnik i Srebrenica 31, Neum, Rudo i Foča 32, Banjaluka, Novi Grad, Prijedor i Srbac 33, Bijeljina, Doboj i Zvornik 34, Bileća 36, Trebinje 37 i Mostar 40 stepeni Celzijusovih.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.