U subotu u BiH i do 20 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će prevladavati malo do umjereno oblačno vrijeme uz više sunčanih perioda i toplo za ovo doba godine sa temperaturom i do 20 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će na zapadu i djelimično na sjeveru biti promjenljivo do pretežno oblačno, a u ostalim predjelima malo do umjereno oblačno, lokalno s prolaznom maglom po kotlinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana prevladavaće malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme s temperaturom iznad prosjeka za ovo doba godine.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od četiri do devet, najviša dnevna od 12 do 17, na sjeveru i jugu do 20, na planinama od sedam Celzijusovih stepeni.

Duvaće slab do umjeren južni vjetar, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.