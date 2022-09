U susret jubilarnom Weekend.15 održan party i predstavljen ovogodišnji program

U Johann Francku u Zagrebu jučer je predstavljen finalni program jubilarnog 15. Weekend Media Festivala na prigodnom partyju, koji je okupio mnogobrojna poznata lica domaće i regionalne marketinške, medijske, komunikacijske i kreativne industrije.

Naime, Weekend u Rovinj od 22. do 25. septembra dovodi iznimne govornike svjetskog glasa, predstavlja nove trendove i projekte u komunikacijskom i kreativnom svijetu, otvara atraktivne teme te donosi uzbudljiv muzički program koji uključuje i nastup trenutno najveće regionalne zvijezde Konstrakte & Zemlja Gruva.

"Dobra zabava, networking, druženje i paneli kao nepresušan izvor inspiracije, u centru su naše vizije dobrog Weekenda. Ove godine nadmašili smo sami sebe i uz podršku Adris grupe, partnera i pokrovitelja koji je uz nas od samog početka, osmislili program koji će posjetiocima jubilarnog izdanja nesumnjivo još dugo ostati u sjećanju. Ponosni smo na činjenicu da Weekend puni 15 godina, a to samo pokazuje kako uvijek iznova uspijevamo opravdati visoka očekivanja posjetilaca iz cijele regije i predstaviti, ali i postaviti, vruće trendove u nekoliko industrija", naglasio je Tomo Ricov, direktor Weekend Media Festivala i agencije Pepermint.

Ovogodišnji program Weekenda svestrano prati aktuelnosti i novosti iz marketinške, komunikacijske, medijske, kreativne, sportske i IT industrije, ali i psihologije, gastronomije i ekonomije te predstavlja, odnosno postavlja, vruće trendove. U festivalskim godinama 15 je puno, a Weekend za svoju dugovječnost može zahvaliti upravo kreativnom miksu brojnih industrija i kompetentnih stručnjaka iz različitih područja.

Svoj 15. rođendan, Weekend proslavlja uz posjetioce iz cijele regije koji dolaze slušati predavanja svjetski poznatih imena poput Ghade Wali, najmlađe TED govornice za MENA regiju i jedne od najuticajnijih žena u Egiptu, Fabia Seidla, direktora za globalni kreativni razvoj u Meti, Yossija Melmana, izraelskog novinara i publicistu te uglednog stručnjaka za špijunažu i Michaela Seldena, suosnivača inovativnog food tech startupa Finless Foods.

"Weekend je postao institucija, ali i mjesto inspiracije, edukacije, druženja i sklapanja poslova, posljednjeg ljetnog vikenda u jednom od naših najljepših gradova na Jadranu. Zato ne čudi izniman odziv gostiju iz Hrvatske i cijele regije. Posebno smo ponosni što smo ove godine ugostili i prestižni Golden Drum, jedan od najznačajnijih evropskih kreativnih festivala, koji je Portorož zamijenio Rovinjom. Taj co-branding će nam dati dodatnu svježinu i inspiraciju!", najavio je Božo Skoko, stručnjak za odnose s javnošću iz Millenium promocije, koja je partner Festivala.

Na Weekend.15 partyju u samom srcu Zagreba bila su brojna poznata lica. Uz dobre ritmove, u popularnom zagrebačkom klubu predstavljen je i muzički program Weekenda koji će obilježiti nastup Konstrakte & benda Zemlja Gruva. Uz to što će posjetitelji uz Konstraktu otkriti tajnu zdrave kose Meghan Markle, sigurno neće odoljeti ni hitovima Vojka V. Osim toga, na Before midnight partyju, uživat će u hitovima Marije Mirković (ex The Frajle) & Banda.

Kako bi večernji sati ostali zapamćeni po dobrom provodu tik uz more, pobrinut će se Darko Rundek i Jazz orkestar Hrvatske radiotelevizije te Matija Cvek & The Funkensteins.

Uz nezaboravne party trenutke, pregršt novih iskustava, govornike iz cijelog svijeta i dinamične rasprave, ovogodišnji Weekend obilježit će i prvi put u Hrvatskoj održano Golden Drum međunarodno takmičenje kreativaca. Povrh toga, posjetioci će u Rovinju ekskluzivno saznati pobjednika inovativnog FoodTech StartUp Competition u organizaciji Maistra Hospitality Grupe, Infobipa, i Pepermint agencije. Takmičenje se provodi s ciljem pronalaska novih startupa koji su spremni ponuditi dugoročna i inovativna rješenja za održivu budućnost.

Program možete pronaći ovdje. Sve novosti možete pratiti i putem Instagram i Facebook profila.