U toku tehnička evaluacija ponuda za izbor nadzornog organa za most na Savi

BANJALUKA - Direktor Autoputeva Republike Srpske Dušan Topić rekao je Srni da je u toku je tehnička evaluacija ponuda koje su pristigle na tender za izbor organa koji će obavljati nadzor izgradnje mosta na Savi kod Gradiške.

Topić je istakao da će poslije tehničke evaluacije uslijediti otvaranje finansijskih ponuda.

“Procjenjujemo da će taj posao biti priveden kraju do polovine avgusta, a da ćemo do kraja mjeseca moći uvesti izvođača radova u posao. To je plan i potrudićemo se da ga ostvarimo”, naglasio je Topić.

BiH i Hrvatska potpisale su polovinom jula ugovor sa izvođačima radova o izgradnji mosta između dvije zemlje na rijeci Savi kod Gradiške, odnosno na završetku auto-puta Banjaluka-Gradiška.

Most će koštati 23,5 miliona evra, a gradiće ga konzorcijum koji čine "Integral inženjering" iz Laktaša i zagrebačke firme "Đuro Đaković montaža" i "Zagreb montaža".

Most će biti dugačak 426 metara, širok 22,6 metara i imaće četiri trake, po dvije u svakom smjeru. Ugovorom je predviđeno da most bude završen u roku od 30 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.