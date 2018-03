U trudnoći prvi put kod ginekologa

BANJALUKA - Iako svijest žena u Republici Srpskoj o reproduktivnom zdravlju i prevenciji raste, ipak postoje i slučajevi žena koje godinama nisu dolazile na pregled ginekologu, ali i trudnica koje pri otkrivanju trudnoće prvi put i posjete ginekološku ambulantu.

Prema riječima doktora Gorana Đukića iz banjalučkog Doma zdravlja, veliki broj žena u zrelom dobu posjećuju ginekologa redovno, ali postoje i slučajevi žena koje godinama nisu dolazile na ginekološki pregled.

Ističe da u Domu zdravlja Banjaluka postoji trend edukacije pacijentkinja o poboljšanju reproduktivnog zdravlja, zaštiti od polno prenosivih bolesti, kontracepciji, prevenciji oboljenja od karcinoma grlića materice.

Dodaje i da već 20 godina radi ambulanta za učenike, studente, štićenice Doma "Rada Vranješević" i štićenice sigurne kuće.

"I sada u ambulantama za specijalističke konsultacije iz ginekologije Doma zdravlja rade dvije ambulante za učenike i studente u Kampusu u okviru Studentskog centra i na lokaciji u Poliklinici gdje se i pored pregleda, savjeta i terapije edukuju mlade pacijentkinje o potrebi kontrole kod ginekologa", ističe Đukić.

Jadranka Đuranović-Miličić, ginekolog iz Doboja, ističe da žene uglavnom dolaze na preglede redovno, ali ima i onih koje su neredovne kao i teških slučajeva.

Ranijih godina imala je pacijentkinje koje su, na primjer, nosile spiralu godinama bez redovnih kontrola ginekologa, ali sada nema takve slučajeve.

"Recimo, 10-20 odsto trudnica dođu u trudnoći, a da prije toga nisu išle kod ginekologa niti radile Papa test i to joj ujedno bude prvi pregled. Iskoristimo tada priliku da im ukažemo na to da se na prvi pregled ne dolazi onda kada ostane trudna, već je to potrebno uraditi ranije. Takvih slučajeva dakle ima, ali ne mnogo", kazala je za "Nezavisne" Đuranović-Miličićeva.

Ističe da je veoma važno prije trudnoće uraditi preglede jer je sve mnogo lakše liječiti mimo trudnoće kada postoji i terapijsko ograničenje.

Dodaje da mnoge djevojke dolaze redovno na ginekološki pregled jer su osviještene što se tiče zdravlja, dok tridesetak odsto žena zrelije dobi dolazi samo u slučaju kada se javi problem i tada ih ubacuju u redovnu proceduru.