U utorak oblačno, hladno i pretežno suvo

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti oblačno, veoma hladno i pretežno suvo vrijeme sa temperaturom vazduha do sedam stepeni Celzijusovih.

Tokom jutra slab snijeg će padati od centralnih predjela do istoka, a na jugu će biti sunčanije, ali i vjetrovito uz jaku buru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, na jugu i na planinama jak, sjevernih smjerova.

Јutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus 10 do minus četiri, u višim predjelima od minus 14, a dnevna od minus pet do nula, na jugu do sedam, u višim predjelima od minus osam stepeni Celzijusovih.

U većini predjela danas je registrovan slab snijeg, a u Hercegovini lokalno slaba kiša, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

