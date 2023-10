U utorak pretežno oblačno uz djelimično razvedravanje tokom dana

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će preovladavati pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje tokom dana.

Noćas će prolazna oblačnost samo ponegdje na istoku donijeti slabe padavine, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Јutro će biti suvo, na istoku oblačnije, a oko rijeka i po kotlinama ponegdje će biti prolazna magla.

Tokom dana na jugu i sjeverozapadu sunčanije i toplo.

Vjetar slab u sjevernim područjima sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje sjeverozapadni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Јutarnja temperatura vazduha od deset do 16, na jugu do 18, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih.

