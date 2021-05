U utorak sunačno i toplije

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će preovladavati sunčano i toplije vrijeme.

Јutarnja temperatura vazduha od pet do 11, na jugu do 13, a najviša dnevna od 14 do 20, te oko 23 stepena Celzijusova na sjeveru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, zapadnog i jugozapadnog smjera.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas se pretežno oblačno vrijeme najduže zadržalo na području Krajine, sjevera i sjeveroistoka Bosne. U ostalim područjima preovladava sunčano uz umjerenu oblačnost.