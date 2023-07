U utorak sunčano, poslije podne pljuskovi sa grmljavinom

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, dok će u poslijepodnevnim časovima biti mogući pljuskovi praćeni grmljavinom u sjevernim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim područjima.

Ujutru i prije podne biće toplo i vjetrovito uz postepeno naoblačenje na zapadu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće umjeren do jak jugozapadni vjetar.

Na zapadu i sjeveru vjetar će imati i olujne udare uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom, a ponegdje će biti i lokalnih nepogoda, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu i krajnjem istoku očekuje se uglavnom suvo, sunčano i vruće vrijeme.

Sredinom dana doći će do kratkotrajne stabilizacije vremena bez padavina, a krajem dana i uveče na sjeveru i zapadu očekuju se jači pljuskovi sa grmljavinom i lokalne nepogode uz zahlađenje.

Јutarnja temperatura vazduha biće od 20 do 26, na jugu i sjeveru do 28, a dnevna od 32 do 38 stepeni Celzijusovih.